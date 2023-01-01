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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 9 7900X3D

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 9 7900X3D
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 9 7900X3D

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 3.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X3D с 12-ядрами на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X3D and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X3D
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2192 и 1771 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1543
Ryzen 9 7900X3D +33%
2053
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro
12170
Ryzen 9 7900X3D +131%
28071
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
3829
Ryzen 9 7900X3D +9%
4178
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
21949
Ryzen 9 7900X3D +136%
51820
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro
1775
Ryzen 9 7900X3D +24%
2196
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro
12548
Ryzen 9 7900X3D +56%
19583
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 9 7900X3D

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 4 января 2023
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 12
Потоков 8 24
Частота 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 2 -
Потоков 2 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 12
Количество потоков 10 24
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 44x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Пакет

Количество транзисторов 33.7 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM5
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 120 Вт
Макс. TDP (Boost) - 162 Вт
Критическая температура - 89°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 2048 128
TMUs 128 8
ROPs 64 4
Вычислительные блоки - 2
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 9 7900X3D
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7900X3D
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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4. Apple M1 Pro или Apple M2
5. Apple M1 Pro или Intel Core i9 13900K
6. Apple M1 Pro или Intel Core i7 13700K
7. AMD Ryzen 9 7900X3D или AMD Ryzen 9 7950X
8. AMD Ryzen 9 7900X3D или Intel Core i5 13600K
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Комментарии

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