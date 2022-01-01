Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
87
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
98
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- Имеет на 12 физических ядер больше
- На 43% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 60 vs 105 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra +4%
1570
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra +46%
21700
14908
Passmark CPU (одноядерный)
2531
Passmark CPU (многоядерный)
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra +9%
1789
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +111%
23904
11320
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|8 марта 2022
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Vermeer
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM4
|Интегрированная графика
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|20
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|34x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|114 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|-
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|-
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|8192
|-
|TMUs
|512
|-
|ROPs
|256
|-
|TGP
|120 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|16
|2
|Макс. пропускная способность
|819.2 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|-
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|24
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