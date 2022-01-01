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Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 7 5800X3D

Apple M1 Ultra
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
Apple M1 Ultra
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • На 43% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 60 vs 105 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra +4%
1570
Ryzen 7 5800X3D
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra +46%
21700
Ryzen 7 5800X3D
14908
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra +9%
1789
Ryzen 7 5800X3D
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +111%
23904
Ryzen 7 5800X3D
11320
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и AMD Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 8 марта 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Vermeer
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Нет

Производительность

Количество ядер 20 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.0 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 34x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 105 Вт
Критическая температура - 90°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 8192 -
TMUs 512 -
ROPs 256 -
TGP 120 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
Ryzen 7 5800X3D
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 16 2
Макс. пропускная способность 819.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 24

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Конкуренты

1. Apple M1 Ultra или Apple M1 Max
2. Apple M1 Ultra или Apple M1 Pro
3. Apple M1 Ultra или Intel Core i9 12900H
4. Apple M1 Ultra или Intel Core i9 11980HK
5. Apple M1 Ultra или Intel Core i9 11900H
6. AMD Ryzen 7 5800X3D или AMD Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 7 5800X3D или AMD Ryzen 5 5600X
8. AMD Ryzen 7 5800X3D или AMD Ryzen 9 5950X
9. AMD Ryzen 7 5800X3D или AMD Ryzen 9 5900X
10. AMD Ryzen 7 5800X3D или Intel Core i7 12700K

Комментарии

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