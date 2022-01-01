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Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 7 6800H

Apple M1 Ultra
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Apple M1 Ultra
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 20-ядерный десктопный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1788 и 1546 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 25% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 45 vs 60 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra +4%
1545
Ryzen 7 6800H
1485
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra +65%
21500
Ryzen 7 6800H
13050
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra +16%
1782
Ryzen 7 6800H
1537
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +136%
23080
Ryzen 7 6800H
9764
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 8 марта 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 20 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 45 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) AMD Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 8192 768
TMUs 512 48
ROPs 256 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 120 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 16 4
Макс. пропускная способность 819.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Конкуренты

1. Apple M1 Ultra или M1 Max
2. Apple M1 Ultra или Intel Core i9 11980HK
3. Apple M1 Ultra или Intel Core i7 12700H
4. Apple M1 Ultra или Intel Core i9 9980HK
5. Apple M1 Ultra или Apple M1
6. AMD Ryzen 7 6800H или Ryzen 7 4800H
7. AMD Ryzen 7 6800H или Ryzen 7 5800H
8. AMD Ryzen 7 6800H или Apple M1 Pro
9. AMD Ryzen 7 6800H или Ryzen 9 5900HS
10. AMD Ryzen 7 6800H или Ryzen 9 6900HX

Комментарии

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