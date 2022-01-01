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Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 7 7800X

Apple M1 Ultra
VS
AMD Ryzen 7 7800X
Apple M1 Ultra
AMD Ryzen 7 7800X

Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • На 43% ниже чем у Ryzen 7 7800X пиковое энергопотребление – 60 vs 105 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
  • Разблокированный множитель
  • На 69% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1772 балла
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra
1511
Ryzen 7 7800X +31%
1986
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra +5%
23883
Ryzen 7 7800X
22691
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Ultra
3905
Ryzen 7 7800X
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Ultra
41018
Ryzen 7 7800X
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra
1783
Ryzen 7 7800X +18%
2102
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +46%
23862
Ryzen 7 7800X
16304
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и AMD Ryzen 7 7800X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 8 марта 2022 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Raphael
Номер модели APL1106/APL1W06 -
Сокет Apple M-Socket AM5
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 20 10
Количество потоков 20 20
Частота 2.0 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 45x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 48МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 8192 -
TMUs 512 -
ROPs 256 -
TGP 120 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
Ryzen 7 7800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 16 2
Макс. пропускная способность 800 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Комментарии

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