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Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 9 3900X

Apple M1 Ultra
VS
AMD Ryzen 9 3900X
Apple M1 Ultra
AMD Ryzen 9 3900X

Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900X and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 771.52 ГБ/c (1618%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 43% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 60 vs 105 Ватт
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1773 и 1300 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • Разблокированный множитель
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra +19%
1570
Ryzen 9 3900X
1323
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra +15%
21700
Ryzen 9 3900X
18846
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Ultra
н/д
Ryzen 9 3900X
2750
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Ultra
н/д
Ryzen 9 3900X
33028
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra +37%
1789
Ryzen 9 3900X
1307
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +94%
23904
Ryzen 9 3900X
12339
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и AMD Ryzen 9 3900X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 8 марта 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Нет

Производительность

Количество ядер 20 12
Количество потоков 20 24
Частота 2.0 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 38x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд 3.8 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 8192 -
TMUs 512 -
ROPs 256 -
TGP 120 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
Ryzen 9 3900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 16 2
Макс. пропускная способность 819.2 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 3900X
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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