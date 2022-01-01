Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 9 5980HS
Что лучше: 20-ядерный десктопный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5980HS с 8-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
83
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
97
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 750.9 ГБ/c (1099%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Поддерживает до 128 ГБ LPDDR5-6400
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1788 и 1482 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HS
- На 42% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 35 vs 60 Ватт
- На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra +2%
1545
1519
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra +71%
21500
12593
Passmark CPU (одноядерный)
3133
Passmark CPU (многоядерный)
21552
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra +20%
1782
1481
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +190%
23080
7962
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|8 марта 2022
|7 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Cezanne
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|20
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|30x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|114 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|8192
|512
|TMUs
|512
|32
|ROPs
|256
|8
|TGP
|120 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|16
|2
|Макс. пропускная способность
|819.2 ГБ/c
|68.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 5980HS
|Версия PCI Express
|-
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
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