Главная > Сравнения CPU > M1 Ultra vs Ryzen 9 6980HX

Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 9 6980HX

Apple M1 Ultra
VS
AMD Ryzen 9 6980HX
Apple M1 Ultra
AMD Ryzen 9 6980HX

Что лучше: 20-ядерный десктопный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6980HX and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HX
  • Разблокированный множитель
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 25% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 45 vs 60 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra
1545
Ryzen 9 6980HX +7%
1659
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra +47%
21500
Ryzen 9 6980HX
14646
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra
23080
Ryzen 9 6980HX
н/д
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и AMD Ryzen 9 6980HX

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 8 марта 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 20 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 45 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) AMD Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 8192 768
TMUs 512 48
ROPs 256 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 120 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
Ryzen 9 6980HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 16 4
Макс. пропускная способность 819.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 6980HX
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
5 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

1. Ryzen 9 5950X и M1 Ultra
2. M1 Pro и M1 Ultra
3. Core i9 12900H и M1 Ultra
4. Core i9 11900K и M1 Ultra
5. Core i9 11900H и M1 Ultra
6. Ryzen 9 5900HX и Ryzen 9 6980HX
7. Core i7 12700H и Ryzen 9 6980HX
8. Core i9 11900H и Ryzen 9 6980HX
9. Ryzen 9 6900HX и Ryzen 9 6980HX
10. Ryzen 7 6800H и Ryzen 9 6980HX

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 6980HX или Apple M1 Ultra?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры