Главная > Сравнения CPU > M1 Ultra vs Ryzen 9 7900X

Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 9 7900X

Apple M1 Ultra
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Apple M1 Ultra
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 726.6 ГБ/c (990%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 65% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 60 vs 170 Ватт
  • Имеет на 8 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 75% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1772 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra
1523
Ryzen 9 7900X +34%
2045
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra
24013
Ryzen 9 7900X +24%
29704
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Ultra
3886
Ryzen 9 7900X +11%
4306
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Ultra
41263
Ryzen 9 7900X +27%
52456
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra
1778
Ryzen 9 7900X +28%
2284
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +15%
23833
Ryzen 9 7900X
20798
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 8 марта 2022 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Raphael
Номер модели APL1106/APL1W06 -
Сокет Apple M-Socket AM5
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 20 12
Количество потоков 20 24
Частота 2.0 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 47x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 48МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 170 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 8192 -
TMUs 512 -
ROPs 256 -
TGP 120 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
Ryzen 9 7900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 16 2
Макс. пропускная способность 800 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express - 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700H и Apple M1 Ultra
2. Intel Core i7 12700K и Apple M1 Ultra
3. Intel Core i7 13700K и Apple M1 Ultra
4. AMD Ryzen 9 7950X и Apple M1 Ultra
5. AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 7900X
6. Intel Core i7 12700K и AMD Ryzen 9 7900X
7. Intel Core i7 13700K и AMD Ryzen 9 7900X
8. AMD Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7900X
9. AMD Ryzen 7 7800X и Ryzen 9 7900X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7900X или Apple M1 Ultra?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры