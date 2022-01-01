Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 9 7950X
Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
88
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
86
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
93
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 65% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 60 vs 170 Ватт
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 78% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1503
Ryzen 9 7950X +39%
2082
Cinebench R23 (многоядерный)
23747
Ryzen 9 7950X +57%
37358
Passmark CPU (одноядерный)
3884
Passmark CPU (многоядерный)
41258
Geekbench 5 (одноядерный)
1771
Geekbench 5 (многоядерный)
23646
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|8 марта 2022
|29 августа 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Raphael
|Номер модели
|APL1106/APL1W06
|-
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Интегрированная графика
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|20
|16
|Количество потоков
|20
|32
|Частота
|2.0 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|5.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|45x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|48МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|114 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|8192
|-
|TMUs
|512
|-
|ROPs
|256
|-
|TGP
|120 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|16
|2
|Макс. пропускная способность
|800 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|24
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