Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X3D с 16-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.