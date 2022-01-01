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Apple M1 Ultra против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Apple M1 Ultra
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Apple M1 Ultra
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX с 16-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3955WX and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 79% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 60 vs 280 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1773 и 1281 балл
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 8 марта 2022 14 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Zen 2
Сокет Apple M-Socket sWRX8
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Нет

Производительность

Количество ядер 20 16
Количество потоков 20 32
Частота 2.0 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 39x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 280 Вт
Критическая температура - 90°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 8192 -
TMUs 512 -
ROPs 256 -
TGP 120 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
Ryzen Threadripper Pro 3955WX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 16 8
Макс. пропускная способность 819.2 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 128

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Комментарии

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