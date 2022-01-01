Apple M1 Ultra против Apple M1
Что лучше: 20-ядерный десктопный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Ultra
- На 750.95 ГБ/c (1100%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ LPDDR5-6400
- Имеет на 12 физических ядер больше
Причины выбрать Apple M1
- На 77% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 14 vs 60 Ватт
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|Apple
|Дата выхода
|8 марта 2022
|20 ноября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|ARMv8
|Кодовое имя
|-
|Icestorm and Firestorm
|Сокет
|Apple M-Socket
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|20
|8
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|114 млрд
|16 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|60 Вт
|14 Вт
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Ultra GPU (64-core)
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|450 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|8192
|1024
|TMUs
|512
|64
|ROPs
|256
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|120 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|16
|2
|Макс. пропускная способность
|819.2 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|-
|4.0
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