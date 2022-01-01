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Apple M1 Ultra против Apple M1

Apple M1 Ultra
VS
Apple M1
Apple M1 Ultra
Apple M1

Что лучше: 20-ядерный десктопный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 750.95 ГБ/c (1100%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ LPDDR5-6400
  • Имеет на 12 физических ядер больше
Причины выбрать Apple M1
  • На 77% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 14 vs 60 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra +2%
1564
Apple M1
1528
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra +174%
21390
Apple M1
7812
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Ultra
н/д
Apple M1
3799
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Ultra
н/д
Apple M1
15149
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra +3%
1806
Apple M1
1746
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +119%
20922
Apple M1
9545
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и Apple M1

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 8 марта 2022 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Кодовое имя - Icestorm and Firestorm
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 20 8
Количество потоков 20 8
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд 16 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 14 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Apple M1 GPU
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 8192 1024
TMUs 512 64
ROPs 256 32
Вычислительные блоки - 128
TGP 120 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 16 2
Макс. пропускная способность 819.2 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express - 4.0

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Конкуренты

1. M1 Ultra или M1 Max
2. M1 Ultra или Core i9 11980HK
3. M1 Ultra или Core i9 12900H
4. M1 Ultra или Core i9 11900H
5. M1 Ultra или Core i9 12900HK
6. Apple M1 или Core i7 1065G7
7. Apple M1 или Core i7 9750H
8. Apple M1 или Core i7 1165G7
9. Apple M1 или Ryzen 7 5800H
10. Apple M1 или Core i9 9980HK

Комментарии

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