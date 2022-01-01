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Apple M1 Ultra против M1 Pro

Apple M1 Ultra
VS
Apple M1 Pro
Apple M1 Ultra
Apple M1 Pro

Что лучше: 20-ядерный десктопный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или ноутбучный M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
M1 Ultra
100
M1 Pro
72
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • Поддерживает до 128 ГБ LPDDR5-6400
  • На 614.4 ГБ/c (300%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 10 физических ядер больше
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 50% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 30 vs 60 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra +2%
1564
M1 Pro
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra +76%
21390
M1 Pro
12172
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra +3%
1806
M1 Pro
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +67%
20922
M1 Pro
12505
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и M1 Pro

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 8 марта 2022 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 20 10
Количество потоков 20 10
Частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд 33.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 30 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 8192 2048
TMUs 512 128
ROPs 256 64
TGP 120 Вт 30 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 16 4
Макс. пропускная способность 819.2 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

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Комментарии

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