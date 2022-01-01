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Apple M1 против AMD Ryzen 3 2300U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 3 2300U
Apple M1
AMD Ryzen 3 2300U

Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 3 2300U с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2300U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 727 баллов
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 32.49 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% ниже чем у Ryzen 3 2300U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2300U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +71%
1525
Ryzen 3 2300U
893
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1 +194%
7804
Ryzen 3 2300U
2652
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +116%
3788
Ryzen 3 2300U
1756
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +168%
14797
Ryzen 3 2300U
5528
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +140%
1751
Ryzen 3 2300U
730
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +321%
9984
Ryzen 3 2300U
2372
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 3 2300U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 8 января 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Raven Ridge
Сокет Apple M-Socket FP5
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 4
Частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 20x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 15 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon Vega 6
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 1024 384
TMUs 64 24
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 3 2300U
0.85 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 3 2300U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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