Apple M1 против AMD Ryzen 3 2300U
Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 3 2300U с 4-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 727 баллов
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 32.49 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% ниже чем у Ryzen 3 2300U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 2300U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- На 6% выше частота в Turbo Boost (3.4 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +71%
1525
893
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1 +194%
7804
2652
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +116%
3788
1756
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +168%
14797
5528
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +140%
1751
730
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +321%
9984
2372
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|8 января 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Icestorm and Firestorm
|Raven Ridge
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP5
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.1 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|20x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|16 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon Vega 6
|Частота GPU
|450 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|384
|TMUs
|64
|24
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|128
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 3 2300U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
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