Apple M1 против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
96
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
97
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
76
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1013 баллов
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- На 19% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +34%
1486
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1 +66%
7673
4632
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +54%
3741
2425
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +47%
14898
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +71%
1732
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +128%
7508
3288
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Icestorm and Firestorm
|Zen 2
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|320КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|16 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|450 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|384
|TMUs
|64
|24
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x2880 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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