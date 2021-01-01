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Apple M1 против AMD Ryzen 3 5300U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 3 5300U
Apple M1
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1013 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% ниже чем у Ryzen 3 5300U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +34%
1486
Ryzen 3 5300U
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1 +66%
7673
Ryzen 3 5300U
4632
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +54%
3741
Ryzen 3 5300U
2425
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +47%
14898
Ryzen 3 5300U
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +71%
1732
Ryzen 3 5300U
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +128%
7508
Ryzen 3 5300U
3288

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 2
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 26x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 15 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 6
Частота GPU 450 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 1024 384
TMUs 64 24
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 -
TGP 10 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x2880 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 3 5300U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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