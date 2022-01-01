Apple M1 против AMD Ryzen 3 5425U
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 44% ниже чем у Ryzen 3 5425U пиковое энергопотребление – 14 vs 25 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
- На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1520
Cinebench R23 (многоядерный)
7779
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +36%
3793
2794
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +54%
14887
9682
Geekbench 5 (одноядерный)
1758
Geekbench 5 (многоядерный)
9954
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Icestorm and Firestorm
|Barcelo
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|27x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|16 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|384
|TMUs
|64
|24
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 3 5425U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1