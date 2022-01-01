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Apple M1 против AMD Ryzen 3 5425U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 3 5425U
Apple M1
AMD Ryzen 3 5425U

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5425U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 44% ниже чем у Ryzen 3 5425U пиковое энергопотребление – 14 vs 25 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5425U
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1
1520
Ryzen 3 5425U
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7779
Ryzen 3 5425U
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +36%
3793
Ryzen 3 5425U
2794
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +54%
14887
Ryzen 3 5425U
9682
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1
1758
Ryzen 3 5425U
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
9954
Ryzen 3 5425U
н/д
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 3 5425U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Barcelo
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.1 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 27x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 10-25 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1278 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 1024 384
TMUs 64 24
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 3 5425U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 3 5425U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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