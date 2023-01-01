Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 3 7320U с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.