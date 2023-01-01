Главная > Сравнения CPU > Apple M1 vs Ryzen 3 7320U

Apple M1 против AMD Ryzen 3 7320U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 3 7320U
Apple M1
AMD Ryzen 3 7320U

Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 3 7320U с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7320U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 1028 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 7320U
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +36%
1523
Ryzen 3 7320U
1121
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1 +76%
7823
Ryzen 3 7320U
4448
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +51%
3762
Ryzen 3 7320U
2493
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +53%
14369
Ryzen 3 7320U
9365
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +71%
1766
Ryzen 3 7320U
1033
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +106%
7746
Ryzen 3 7320U
3762
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 3 7320U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 2 (Mendocino)
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 8
Частота 3.2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 24x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 15 Вт
Сокет Apple M-Socket FP6
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 610M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 1024 128
TMUs 64 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 128 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 3 7320U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR4X-4266 - LPDDR5-5500
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 3 7320U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 4

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M1 или Core i5 1135G7
2. Apple M1 или Core i5 1240P
3. Apple M1 или Ryzen 5 5500U
4. Apple M1 или Ryzen 5 5600X
5. Apple M1 или Core i7 1260P
6. Ryzen 3 7320U или Core i3 1215U
7. Ryzen 3 7320U или Core i3 1315U
8. Ryzen 3 7320U или Ryzen 3 5300U
9. Ryzen 3 7320U или Ryzen 5 7520U
10. Ryzen 3 7320U или Core i3 1305U
Сравнить другие CPU (540+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 3 7320U или Apple M1?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры