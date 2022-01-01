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Apple M1 против AMD Ryzen 5 1600X

Apple M1
VS
AMD Ryzen 5 1600X
Apple M1
AMD Ryzen 5 1600X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 1600X с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1600X and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 85% ниже чем у Ryzen 5 1600X пиковое энергопотребление – 14 vs 95 Ватт
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 991 балл
  • На 28.51 ГБ/c (72%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen 5 1600X
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Разблокированный множитель
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +62%
1512
Ryzen 5 1600X
934
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1 +20%
7690
Ryzen 5 1600X
6432
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +72%
3729
Ryzen 5 1600X
2165
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +14%
14677
Ryzen 5 1600X
12858
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +75%
1733
Ryzen 5 1600X
990
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +39%
8161
Ryzen 5 1600X
5853
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 5 1600X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 11 апреля 2017
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 GPU Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 36x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд 4.8 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 95 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1278 МГц -
Шейдерные блоки 1024 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 5 1600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-2666
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 1600X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 24

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Конкуренты

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3. Apple M1 или AMD Ryzen 5 5600X
4. Apple M1 или AMD Ryzen 5 5500U
5. Apple M1 или AMD Ryzen 7 5800H
6. Apple M1 или Intel Core i7 11800H
7. Apple M1 или Intel Core i7 12700H
8. Apple M1 или Intel Core i7 10750H
9. Apple M1 или Intel Core i7 12700K
10. Apple M1 или Intel Core i5 12500H

Комментарии

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