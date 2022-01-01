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Apple M1 против AMD Ryzen 5 3400G

Apple M1
VS
AMD Ryzen 5 3400G
Apple M1
AMD Ryzen 5 3400G

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3400G and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 12 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 83% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 951 балл
  • На 24.54 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2933
  • Разблокированный множитель
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +42%
1525
Ryzen 5 3400G
1071
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1 +62%
7804
Ryzen 5 3400G
4823
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +59%
3788
Ryzen 5 3400G
2380
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +58%
14797
Ryzen 5 3400G
9380
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +83%
1751
Ryzen 5 3400G
955
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +162%
9984
Ryzen 5 3400G
3817
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 5 3400G

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Picasso
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 11

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.1 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 37x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 45-65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 11
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 1024 704
TMUs 64 44
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 11
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 5 3400G
1.746 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-2933
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 3400G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 8

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Комментарии

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