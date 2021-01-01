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Apple M1 против AMD Ryzen 5 4500U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 5 4500U
Apple M1
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 44% ниже чем у Ryzen 5 4500U пиковое энергопотребление – 14 vs 25 Ватт
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1097 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Apple M1
412
Ryzen 5 4500U +10%
452
Cinebench R20 (многоядерный)
Apple M1
2137
Ryzen 5 4500U +4%
2231
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +50%
3768
Ryzen 5 4500U
2516
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +35%
15279
Ryzen 5 4500U
11331
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +60%
1761
Ryzen 5 4500U
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +64%
7634
Ryzen 5 4500U
4641

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 2
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 6
Частота 2.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 23x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 10-25 Вт
Критическая температура - 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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