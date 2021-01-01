Главная > Сравнения CPU > Apple M1 vs Ryzen 5 4600H

Apple M1 против AMD Ryzen 5 4600H

Apple M1
VS
AMD Ryzen 5 4600H
Apple M1
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 74% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 14 vs 54 Ватт
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1116 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Apple M1
412
Ryzen 5 4600H +10%
453
Cinebench R20 (многоядерный)
Apple M1
2137
Ryzen 5 4600H +54%
3297
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +51%
3768
Ryzen 5 4600H
2488
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +2%
15279
Ryzen 5 4600H
15001
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +56%
1761
Ryzen 5 4600H
1130
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +25%
7634
Ryzen 5 4600H
6093

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 2
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 30x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Apple M1 против Intel Core i7 10750H
2. Apple M1 против Intel Core i7 9750H
3. Apple M1 против Intel Core i7 1165G7
4. Apple M1 против AMD Ryzen 9 5950X
5. Apple M1 против Intel Core i5 8250U
6. AMD Ryzen 5 4600H против AMD Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 5 4600H против Intel Core i7 9750H
8. AMD Ryzen 5 4600H против AMD Ryzen 7 4800H
9. AMD Ryzen 5 4600H против AMD Ryzen 7 3750H
10. AMD Ryzen 5 4600H против Intel Core i5 9300H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 4600H или Apple M1?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях