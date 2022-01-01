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Apple M1 против AMD Ryzen 5 5600G

Apple M1
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Apple M1
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Ryzen 5 5600G пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1511 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +2%
1525
Ryzen 5 5600G
1495
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7804
Ryzen 5 5600G +44%
11272
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +18%
3788
Ryzen 5 5600G
3203
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14797
Ryzen 5 5600G +35%
19950
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +15%
1751
Ryzen 5 5600G
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +30%
9984
Ryzen 5 5600G
7663
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Cezanne
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 39x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 45-65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 7
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 1024 448
TMUs 64 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200
Макс. размер 16 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 24

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Комментарии

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