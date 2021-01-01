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Apple M1 против AMD Ryzen 5 5600X

Apple M1
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Apple M1
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 20.57 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1
1486
Ryzen 5 5600X +2%
1519
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7673
Ryzen 5 5600X +54%
11788
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +11%
3741
Ryzen 5 5600X
3361
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14898
Ryzen 5 5600X +46%
21785
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +7%
1732
Ryzen 5 5600X
1626
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
7508
Ryzen 5 5600X +11%
8308

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 3
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 GPU Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 37x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1278 МГц -
Шейдерные блоки 1024 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 128 -
TGP 10 Вт -
Макс. разрешение 5120x2880 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 5 5600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200
Макс. размер 16 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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5. Apple M1 или Core i9 9980HK
6. Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 3600
7. Ryzen 5 5600X или Core i7 10700K
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9. Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5800X
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Комментарии

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