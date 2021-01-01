Apple M1 против AMD Ryzen 5 5600X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
96
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
97
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
76
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1
- На 78% ниже чем у Ryzen 5 5600X пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 20.57 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1486
Ryzen 5 5600X +2%
1519
Cinebench R23 (многоядерный)
7673
Ryzen 5 5600X +54%
11788
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +11%
3741
3361
Passmark CPU (многоядерный)
14898
Ryzen 5 5600X +46%
21785
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +7%
1732
1626
Geekbench 5 (многоядерный)
7508
Ryzen 5 5600X +11%
8308
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|299 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Icestorm and Firestorm
|Zen 3
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM4
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|0x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|320КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|16 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|-
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|1024
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|10 Вт
|-
|Макс. разрешение
|5120x2880 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|16 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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