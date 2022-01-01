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Apple M1 против AMD Ryzen 5 6600U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 5 6600U
Apple M1
AMD Ryzen 5 6600U

Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 6600U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 50% ниже чем у Ryzen 5 6600U пиковое энергопотребление – 14 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600U
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +6%
1505
Ryzen 5 6600U
1421
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7756
Ryzen 5 6600U +3%
7963
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1
3739
Ryzen 5 6600U
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14972
Ryzen 5 6600U
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1
1728
Ryzen 5 6600U
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
9513
Ryzen 5 6600U
н/д
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 5 6600U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 29x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 15-28 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU AMD Radeon 660M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 1024 384
TMUs 64 24
ROPs 32 16
Вычислительные блоки 128 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 5 6600U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 16 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 6600U
Версия PCI Express 4.0 4.0

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Конкуренты

1. Core i7 1065G7 или Apple M1
2. Core i7 9750H или Apple M1
3. Core i7 1165G7 или Apple M1
4. Ryzen 7 5800H или Apple M1
5. Core i9 9980HK или Apple M1
6. Ryzen 5 5500U или Ryzen 5 6600U
7. Ryzen 7 6800HS или Ryzen 5 6600U
8. Core i5 1235U или Ryzen 5 6600U

Комментарии

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