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Apple M1 против AMD Ryzen 5 7600X

Apple M1
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Apple M1
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 87% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 14 vs 105 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Разблокированный множитель
  • На 66% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2145 и 1759 баллов
  • На 1.75 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1
1517
Ryzen 5 7600X +29%
1954
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7799
Ryzen 5 7600X +95%
15218
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1
3763
Ryzen 5 7600X +12%
4200
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14366
Ryzen 5 7600X +100%
28705
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1
1761
Ryzen 5 7600X +23%
2159
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
7789
Ryzen 5 7600X +48%
11495
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Raphael
Сокет Apple M-Socket AM5
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.1 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 47x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU AMD Radeon Graphics
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1278 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 5 7600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR5-5200
Макс. размер 16 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Комментарии

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