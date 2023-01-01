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Apple M1 против AMD Ryzen 5 7645HX

Apple M1
VS
AMD Ryzen 5 7645HX
Apple M1
AMD Ryzen 5 7645HX

Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 5 7645HX с 6-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7645HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7645HX and M1
Причины выбрать Apple M1
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7645HX
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1
1503
Ryzen 5 7645HX +19%
1785
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7698
Ryzen 5 7645HX +95%
14994
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14183
Ryzen 5 7645HX
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1
1750
Ryzen 5 7645HX +3%
1801
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
7677
Ryzen 5 7645HX +33%
10195
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 5 7645HX

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 4 (Dragon Range)
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 4 12
Частота 3.2 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 40x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет Apple M-Socket FL1
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 45-75 Вт
Критическая температура - 100°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 610M
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 128
TMUs 64 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 128 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 5 7645HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR5-5200
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7645HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Комментарии

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