Apple M1 против AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1
- На 78% ниже чем у Ryzen 5 Pro 4650G пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
- На 24.54 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1203 балла
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +21%
1525
1264
Cinebench R23 (многоядерный)
7804
Ryzen 5 Pro 4650G +19%
9304
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +41%
3788
2683
Passmark CPU (многоядерный)
14797
Ryzen 5 Pro 4650G +11%
16497
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +45%
1751
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +52%
9984
6570
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|21 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Icestorm and Firestorm
|Zen 2
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM4
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|37x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|16 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|450 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|448
|TMUs
|64
|28
|ROPs
|32
|7
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
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