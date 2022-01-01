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Apple M1 против AMD Ryzen 7 3700U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 7 3700U
Apple M1
AMD Ryzen 7 3700U

Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 7 3700U с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 60% ниже чем у Ryzen 7 3700U пиковое энергопотребление – 14 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 12 нанометров
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 798 баллов
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 32.49 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +64%
1525
Ryzen 7 3700U
928
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1 +103%
7804
Ryzen 7 3700U
3836
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +87%
3788
Ryzen 7 3700U
2023
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1 +101%
14797
Ryzen 7 3700U
7376
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +119%
1751
Ryzen 7 3700U
799
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +254%
9984
Ryzen 7 3700U
2824
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 7 3700U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Picasso
Сокет Apple M-Socket FP5
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon Vega 10

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 23x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 12-35 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon Vega 10
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 1024 640
TMUs 64 40
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 10
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 7 3700U
1.664 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-2400
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 3700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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