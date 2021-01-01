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Apple M1 против AMD Ryzen 7 3700X

Apple M1
VS
AMD Ryzen 7 3700X
Apple M1
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Ryzen 7 3700X пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 20.57 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1282 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Apple M1
412
Ryzen 7 3700X +22%
504
Cinebench R20 (многоядерный)
Apple M1
2137
Ryzen 7 3700X +130%
4906
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +38%
3768
Ryzen 7 3700X
2736
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
15279
Ryzen 7 3700X +50%
22878
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +35%
1761
Ryzen 7 3700X
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
7634
Ryzen 7 3700X +14%
8708

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза - 329 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 2
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 GPU Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 36x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд 19.2 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200
Макс. размер 16 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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