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Apple M1 против AMD Ryzen 7 4800HS

Apple M1
VS
AMD Ryzen 7 4800HS
Apple M1
AMD Ryzen 7 4800HS

Что лучше: Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2) или AMD Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800HS and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 74% ниже чем у Ryzen 7 4800HS пиковое энергопотребление – 14 vs 54 Ватт
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1190 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Apple M1
412
Ryzen 7 4800HS +19%
490
Cinebench R20 (многоядерный)
Apple M1
2137
Ryzen 7 4800HS +36%
2902
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +43%
3768
Ryzen 7 4800HS
2644
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
15279
Ryzen 7 4800HS +26%
19282
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +47%
1761
Ryzen 7 4800HS
1196
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 7 4800HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 2
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 29x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Конкуренты

1. Apple M1 или Intel Core i7 10750H
2. Apple M1 или Intel Core i7 9750H
3. Apple M1 или Intel Core i7 1165G7
4. Apple M1 или AMD Ryzen 9 5950X
5. Apple M1 или Intel Core i5 8250U
6. AMD Ryzen 7 4800HS или Ryzen 5 3600
7. AMD Ryzen 7 4800HS или Intel Core i7 9750H
8. AMD Ryzen 7 4800HS или Intel Core i7 1165G7
9. AMD Ryzen 7 4800HS или Ryzen 9 4900HS
10. AMD Ryzen 7 4800HS или Ryzen 5 4600HS

Комментарии

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