Apple M1 против AMD Ryzen 7 5700X
Что лучше: ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5700X на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1
- На 78% ниже чем у Ryzen 7 5700X пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 20.57 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1525
Ryzen 7 5700X +1%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
7804
Ryzen 7 5700X +84%
14321
Passmark CPU (одноядерный)
3788
Passmark CPU (многоядерный)
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +5%
1751
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
9984
Ryzen 7 5700X +3%
10235
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|15 марта 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Icestorm and Firestorm
|Zen 3
|Номер модели
|-
|Vermeer
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM4
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|34x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|16 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|-
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|-
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|1024
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|16 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 5700X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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