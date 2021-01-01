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Apple M1 против AMD Ryzen 7 5800

Apple M1
VS
AMD Ryzen 7 5800
Apple M1
AMD Ryzen 7 5800

Что лучше: ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800 and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 78% ниже чем у Ryzen 7 5800 пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Apple M1
2137
Ryzen 7 5800
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +8%
3768
Ryzen 7 5800
3488
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
15279
Ryzen 7 5800 +77%
27000
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +6%
1761
Ryzen 7 5800
1661
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
7634
Ryzen 7 5800 +28%
9742

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 3
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 GPU Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 34x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 65 Вт
Критическая температура - 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200
Макс. размер 16 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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1. Apple M1 или Core i7 10750H
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3. Apple M1 или Core i7 1165G7
4. Apple M1 или Ryzen 9 5950X
5. Apple M1 или Core i5 8250U
6. Ryzen 7 5800 или Ryzen 7 4800HS
7. Ryzen 7 5800 или Ryzen 9 5900X
8. Ryzen 7 5800 или Ryzen 7 4800H
9. Ryzen 7 5800 или Ryzen 9 5900
10. Ryzen 7 5800 или Ryzen 7 5800H

Комментарии

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