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Apple M1 против AMD Ryzen 7 5800X3D

Apple M1
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
Apple M1
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 87% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 14 vs 105 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +1%
1525
Ryzen 7 5800X3D
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7804
Ryzen 7 5800X3D +91%
14908
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +50%
3788
Ryzen 7 5800X3D
2531
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14797
Ryzen 7 5800X3D +55%
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +7%
1751
Ryzen 7 5800X3D
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
9984
Ryzen 7 5800X3D +13%
11320
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 15 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Vermeer
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 GPU Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 34x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 105 Вт
Критическая температура - 90°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1278 МГц -
Шейдерные блоки 1024 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 7 5800X3D
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 16 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 24

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Комментарии

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