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Apple M1 против AMD Ryzen 7 5825U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Apple M1
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 44% ниже чем у Ryzen 7 5825U пиковое энергопотребление – 14 vs 25 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1510 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1
1514
Ryzen 7 5825U
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7742
Ryzen 7 5825U
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +26%
3751
Ryzen 7 5825U
2983
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14717
Ryzen 7 5825U +20%
17729
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +15%
1733
Ryzen 7 5825U
1503
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +41%
9868
Ryzen 7 5825U
6983
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Barcelo
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 20x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 10-25 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1278 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 1024 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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