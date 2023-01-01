Главная > Сравнения CPU > Apple M1 vs Ryzen 7 7735HS

Apple M1 против AMD Ryzen 7 7735HS

Apple M1
VS
AMD Ryzen 7 7735HS
Apple M1
AMD Ryzen 7 7735HS

Что лучше: Apple M1 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 7 7735HS на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7735HS and M1
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 1574 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735HS
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 8.55 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1
1501
Ryzen 7 7735HS +4%
1555
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7756
Ryzen 7 7735HS +79%
13917
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +5%
3708
Ryzen 7 7735HS
3518
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14217
Ryzen 7 7735HS +80%
25555
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +12%
1752
Ryzen 7 7735HS
1563
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
7727
Ryzen 7 7735HS +27%
9812
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 7 7735HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 16
Частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.75 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 35-54 Вт
Сокет Apple M-Socket FP7
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 768
TMUs 64 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 128 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 7 7735HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR4X-4266 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M1 vs AMD Ryzen 5 5500U
2. Apple M1 vs Intel Core i5 1135G7
3. Apple M1 vs Apple M2
4. Apple M1 vs Intel Core i7 1260P
5. Apple M1 vs Intel Core i7 1165G7
6. AMD Ryzen 7 7735HS vs Ryzen 7 6800HS
7. AMD Ryzen 7 7735HS vs Ryzen 7 7840HS
8. AMD Ryzen 7 7735HS vs Ryzen 7 6800H
9. AMD Ryzen 7 7735HS vs Ryzen 9 6900HX
10. AMD Ryzen 7 7735HS vs Ryzen 9 7940HS
Сравнить другие CPU (580+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 7735HS или Apple M1?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры