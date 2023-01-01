Apple M1 против AMD Ryzen 7 7800X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 3.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
75
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
35
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
89
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
63
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1759 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1503
Ryzen 7 7800X +30%
1952
Cinebench R23 (многоядерный)
7698
Ryzen 7 7800X +191%
22425
Passmark CPU (одноядерный)
3702
Passmark CPU (многоядерный)
14183
Geekbench 5 (одноядерный)
1750
Ryzen 7 7800X +19%
2091
Geekbench 5 (многоядерный)
7677
Ryzen 7 7800X +109%
16012
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|10 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M1
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|4
|10
|Потоков
|4
|20
|Частота
|3.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.4 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|8
|20
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|45x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|16 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|128
|TMUs
|64
|8
|ROPs
|32
|4
|Вычислительные блоки
|128
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR5-5200
|Макс. размер
|16 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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