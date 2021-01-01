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Apple M1 против AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 7 Pro 5850U
Apple M1
AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Что лучше: Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2) или AMD Ryzen 7 Pro 5850U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5850U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1737 и 1399 баллов
  • На 7% ниже чем у Ryzen 7 Pro 5850U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 5850U
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 38% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +8%
1520
Ryzen 7 Pro 5850U
1407
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7832
Ryzen 7 Pro 5850U +11%
8722
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +20%
3815
Ryzen 7 Pro 5850U
3178
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
15458
Ryzen 7 Pro 5850U +25%
19361
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +25%
1768
Ryzen 7 Pro 5850U
1417
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +25%
7790
Ryzen 7 Pro 5850U
6220

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 7 Pro 5850U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 16 марта 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 3
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 19x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 15 Вт
Критическая температура - 105°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 8
Частота GPU 450 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 1024 512
TMUs 64 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 128 -
TGP 10 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x2880 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 7 Pro 5850U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 68.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 Pro 5850U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12

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Комментарии

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