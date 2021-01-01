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Apple M1 против AMD Ryzen 9 4900HS

Apple M1
VS
AMD Ryzen 9 4900HS
Apple M1
AMD Ryzen 9 4900HS

Что лучше: Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2) или AMD Ryzen 9 4900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900HS and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 60% ниже чем у Ryzen 9 4900HS пиковое энергопотребление – 14 vs 35 Ватт
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1218 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-3200
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Apple M1
412
Ryzen 9 4900HS +22%
501
Cinebench R20 (многоядерный)
Apple M1
2137
Ryzen 9 4900HS +104%
4350
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +42%
3768
Ryzen 9 4900HS
2652
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
15279
Ryzen 9 4900HS +30%
19871
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +42%
1761
Ryzen 9 4900HS
1242
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
7634
Ryzen 9 4900HS +2%
7757

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 9 4900HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 2
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 30x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 35 Вт
Критическая температура - 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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