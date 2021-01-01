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Apple M1 против AMD Ryzen 9 5980HX

Apple M1
VS
AMD Ryzen 9 5980HX
Apple M1
AMD Ryzen 9 5980HX

Что лучше: Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2) или AMD Ryzen 9 5980HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5980HX and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 69% ниже чем у Ryzen 9 5980HX пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HX
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Apple M1
412
Ryzen 9 5980HX +49%
615
Cinebench R20 (многоядерный)
Apple M1
2137
Ryzen 9 5980HX +117%
4629
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
15279
Ryzen 9 5980HX
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +9%
1761
Ryzen 9 5980HX
1619
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1
7634
Ryzen 9 5980HX +23%
9399

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 9 5980HX

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Zen 3
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 33x
Кэш 1-го уровня 320КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 45 Вт
Критическая температура - 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 5980HX
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Конкуренты

1. Core i7 1065G7 или Apple M1
2. Core i5 10300H или Apple M1
3. Core i5 1135G7 или Apple M1
4. Core i9 9980HK или Apple M1
5. Core i9 9880H или Apple M1

Комментарии

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