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Apple M1 против AMD Ryzen 9 6900HS

Apple M1
VS
AMD Ryzen 9 6900HS
Apple M1
AMD Ryzen 9 6900HS

Что лучше: Apple M1 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.2) или AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HS and M1
Причины выбрать Apple M1
  • На 60% ниже чем у Ryzen 9 6900HS пиковое энергопотребление – 14 vs 35 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 2.6 терафлопс

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
15080
Ryzen 9 6900HS
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 9 6900HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Icestorm and Firestorm Rembrandt
Сокет Apple M-Socket FP7
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 33x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 16 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 35 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU AMD Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 1024 768
TMUs 64 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 128 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 9 6900HS +42%
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4X-4266 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 16 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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