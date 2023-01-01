Apple M1 против AMD Ryzen 9 7845HX
Что лучше: 8-ядерный Apple M1 на 3.2 ГГц или AMD Ryzen 9 7845HX с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7845HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
75
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
35
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
89
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
63
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7845HX
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1503
Ryzen 9 7845HX +21%
1816
Cinebench R23 (многоядерный)
7698
Ryzen 9 7845HX +186%
21980
Passmark CPU (одноядерный)
3702
Passmark CPU (многоядерный)
14183
Geekbench 5 (одноядерный)
1750
Ryzen 9 7845HX +5%
1839
Geekbench 5 (многоядерный)
7677
Ryzen 9 7845HX +91%
14647
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M1
|Zen 4 (Dragon Range)
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|4
|12
|Потоков
|4
|24
|Частота
|3.2 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.2 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|8
|24
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|30x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|16 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FL1
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|45-75 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Radeon 610M
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|128
|TMUs
|64
|8
|ROPs
|32
|4
|Вычислительные блоки
|128
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR5-5200
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 7845HX
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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