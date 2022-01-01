Apple M1 против AMD Ryzen Threadripper 3990X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M1 на 2.1 ГГц или десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
45
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1
- На 95% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 14 vs 280 Ватт
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1744 и 1236 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 GPU
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 56 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 27.12 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 34% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +21%
1505
Cinebench R23 (многоядерный)
7756
Ryzen Threadripper 3990X +857%
74192
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1 +47%
3739
Passmark CPU (многоядерный)
14972
Ryzen Threadripper 3990X +437%
80420
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +40%
1728
Geekbench 5 (многоядерный)
9513
Ryzen Threadripper 3990X +176%
26302
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|20 ноября 2020
|10 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Icestorm and Firestorm
|Zen 2
|Сокет
|Apple M-Socket
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|64
|Количество потоков
|8
|128
|Частота
|2.1 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|29x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|16 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|14 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|-
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|1024
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4X-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|16 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|68.25 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|64
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