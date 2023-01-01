Apple M2 Max против AMD Ryzen 5 7640HS
Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Max на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
69
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max +2%
1667
1633
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max +33%
15056
11340
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max +9%
1993
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max +26%
14873
11781
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|1 июня 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 4 (Phoenix)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Radeon 760M
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|8
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|43x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|67 млрд
|25 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|4 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP8
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Radeon 760M
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1344 МГц
|2800 МГц
|Шейдерные блоки
|4864
|384
|TMUs
|304
|24
|ROPs
|152
|16
|Вычислительные блоки
|-
|6
|TGP
|70 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|96 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
|Версия PCI Express
|-
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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