Apple M2 Max против AMD Ryzen 7 5800X
Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Max на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
67
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- На 361.92 ГБ/c (759%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1626 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 Max GPU (38-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max +4%
1662
1594
Cinebench R23 (многоядерный)
15107
Ryzen 7 5800X +1%
15193
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Max +22%
4158
3422
Passmark CPU (многоядерный)
26226
Ryzen 7 5800X +6%
27856
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max +23%
1996
1622
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max +42%
14979
10583
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|17 января 2023
|8 октября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 3 (Vermeer)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|38x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|67 млрд
|4.15 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|-
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|-
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|4864
|-
|TMUs
|304
|-
|ROPs
|152
|-
|TGP
|70 Вт
|-
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|96 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|-
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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