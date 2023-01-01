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Apple M2 Max против AMD Ryzen 7 5800X

Apple M2 Max
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Apple M2 Max
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Max на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and Max
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 361.92 ГБ/c (759%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1626 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 Max GPU (38-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max +4%
1662
Ryzen 7 5800X
1594
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max
15107
Ryzen 7 5800X +1%
15193
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Max +22%
4158
Ryzen 7 5800X
3422
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Max
26226
Ryzen 7 5800X +6%
27856
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max +23%
1996
Ryzen 7 5800X
1622
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max +42%
14979
Ryzen 7 5800X
10583
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Max и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 17 января 2023 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3 (Vermeer)
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (38-core) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 12 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 38x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 67 млрд 4.15 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет Apple M-Socket AM4
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 105 Вт
Критическая температура - 90°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (38-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1398 МГц -
Шейдерные блоки 4864 -
TMUs 304 -
ROPs 152 -
TGP 70 Вт -
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Max
13.6 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 96 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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