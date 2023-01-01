Apple M2 Max против AMD Ryzen 7 6800HS
Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Max на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 6800HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
69
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1997 и 1504 балла
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max +11%
1667
1499
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max +19%
15056
12635
Passmark CPU (одноядерный)
3151
Passmark CPU (многоядерный)
22703
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max +34%
1993
1491
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max +69%
14873
8824
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|1 июня 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|32x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|67 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|450 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1344 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|4864
|768
|TMUs
|304
|48
|ROPs
|152
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|70 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|96 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
|Версия PCI Express
|-
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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