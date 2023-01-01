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Apple M2 Max против AMD Ryzen 7 7735HS

Apple M2 Max
VS
AMD Ryzen 7 7735HS
Apple M2 Max
AMD Ryzen 7 7735HS

Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Max на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 7735HS с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7735HS and Max
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1574 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max +7%
1673
Ryzen 7 7735HS
1561
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max +9%
15318
Ryzen 7 7735HS
14074
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Max +18%
4196
Ryzen 7 7735HS
3542
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Max +3%
26624
Ryzen 7 7735HS
25768
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max +27%
2014
Ryzen 7 7735HS
1580
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max +52%
15122
Ryzen 7 7735HS
9925
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 Max и AMD Ryzen 7 7735HS

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 17 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M2 Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (38-core) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 16
Частота 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.75 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 12 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 32x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 32МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 67 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Сокет Apple M-Socket FP7
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 35-54 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 Max GPU (38-core) Radeon 680M
Частота GPU 450 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1398 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 4864 768
TMUs 304 48
ROPs 152 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 70 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M2 Max
13.6 терафлопс
Ryzen 7 7735HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 96 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 8 2
Макс. пропускная способность 409.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7735HS
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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