Apple M2 Max против AMD Ryzen 7 7800X
Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Max на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Max были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
71
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
80
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- На 71% ниже чем у Ryzen 7 7800X пиковое энергопотребление – 30 vs 105 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
- Разблокированный множитель
- На 54% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 3.5 ГГц)
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1619
Ryzen 7 7800X +23%
1986
Cinebench R23 (многоядерный)
15700
Ryzen 7 7800X +45%
22691
Geekbench 5 (одноядерный)
2006
Ryzen 7 7800X +5%
2102
Geekbench 5 (многоядерный)
15013
Ryzen 7 7800X +9%
16304
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|1 июня 2023
|10 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Raphael
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|12
|20
|Частота
|2.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|45x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|2200 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|96 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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