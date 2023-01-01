Apple M2 Max против AMD Ryzen 7 7800X3D
Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Apple M2 Max на 3.5 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X3D с 8-ядрами на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X3D были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
69
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2250 и 1997 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1667
Ryzen 7 7800X3D +28%
2139
Cinebench R23 (многоядерный)
15056
Ryzen 7 7800X3D +51%
22782
Geekbench 5 (одноядерный)
1993
Ryzen 7 7800X3D +13%
2249
Geekbench 5 (многоядерный)
14873
Ryzen 7 7800X3D +9%
16250
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|1 июня 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|44x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|67 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|120 Вт
|Критическая температура
|-
|89°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1344 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|4864
|128
|TMUs
|304
|8
|ROPs
|152
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|70 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|96 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|24
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