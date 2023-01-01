Apple M2 Max против AMD Ryzen 9 5980HX
Что лучше: 12-ядерный Apple M2 Max на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 9 5980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
67
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1557 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M2 Max +2%
1662
1631
Cinebench R23 (многоядерный)
M2 Max +27%
15107
11919
Passmark CPU (одноядерный)
M2 Max +25%
4158
3320
Passmark CPU (многоядерный)
M2 Max +12%
26226
23467
Geekbench 5 (одноядерный)
M2 Max +29%
1996
1542
Geekbench 5 (многоядерный)
M2 Max +77%
14979
8478
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|17 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Radeon RX Vega 8
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|4.8 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|33x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|67 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|-
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|4864
|512
|TMUs
|304
|32
|ROPs
|152
|8
|TGP
|70 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|96 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 5980HX
|Версия PCI Express
|-
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
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