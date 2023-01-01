Что лучше: Apple M2 Max на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 9 7845HX на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.