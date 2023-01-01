Apple M2 Max против AMD Ryzen 9 7845HX
Что лучше: Apple M2 Max на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 9 7845HX на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 5.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
68
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7845HX
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1673
Ryzen 9 7845HX +12%
1874
Cinebench R23 (многоядерный)
15318
Ryzen 9 7845HX +75%
26733
Passmark CPU (одноядерный)
4196
Passmark CPU (многоядерный)
26624
Geekbench 5 (одноядерный)
2014
Ryzen 9 7845HX +2%
2057
Geekbench 5 (многоядерный)
15122
Ryzen 9 7845HX +12%
16897
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|17 января 2023
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|Apple M2
|Zen 4 (Dragon Range)
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|8
|24
|Частота
|3.5 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|-
|5.2 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|2.4 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|12
|24
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|30x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|32МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|67 млрд
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|Apple M-Socket
|FL1
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|45-75 Вт
|Критическая температура
|-
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Radeon 610M
|Частота GPU
|450 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|4864
|128
|TMUs
|304
|8
|ROPs
|152
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|70 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|96 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|8
|2
|Макс. пропускная способность
|409.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 7845HX
|Версия PCI Express
|-
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3